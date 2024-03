Eintracht Frankfurt profitiert in Dortmund zunächst von einem Patzer in der BVB-Abwehr, kann den Vorsprung aber nicht halten. Der Traum von der Champions League rückt damit wieder in weite Ferne.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK nach dem Spiel in Dortmund Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt hat am Sonntagabend eine Niederlage kassiert. Die Bundesliga-Partie bei Borussia Dortmund endete 1:3 (1:1) aus Eintracht-Sicht. Mario Götze hatte die Frankfurter in Führung gebracht (13. Minute), Karim Adeyemi glich für den BVB aus (33.). Mats Hummels (80.) und Emre Can (90.+3/Foulelfmeter) sorgten für den Heimsieg.

Führung aus dem Nichts

Der BVB war von Beginn an spielbestimmend und hatte durch Marco Reus (7. Minute) und Ian Maatsen (11.) jeweils aus der Distanz die ersten Torannäherungen. Aus dem Nichts schlug dann aber die Eintracht zu: Einen Befreiungsschlag von Willian Pacho schätzte Nico Schlotterbeck falsch ein, was Marmoush die Möglichkeit eröffnete, alleine auf BVB-Keeper Alexander Meyer zuzulaufen. Dieser konnte den ersten Abschluss parieren, den Abpraller schnappte sich allerdings Mario Götze und traf aus knapp 20 Metern sehenswert an seiner alten Wirkungsstätte - 1:0 für die Gäste.

Videobeitrag Video Highlights: Dortmund - Eintracht Frankfurt Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Dortmund blieb allerdings am Drücker. Zunächst brachte Adeyemi eine Hereingabe zwar an Kevin Trapp vorbei, aber nicht an Robin Koch, der in höchster Not zur Ecke klären konnte (17.). Nur eine Minute später parierte Trapp gegen Reus. Den Abpraller köpfte Niclas Füllkrug aufs Tor, Pacho konnte aber vor der Linie retten.

Adeyemi schiebt locker ein

In der 33. Minute fiel aber doch der verdiente Ausgleich: Donyell Malen ließ Niels Nkounkou auf der Außenbahn aussteigen, seine Hereingabe konnte Adeyemi locker zum 1:1 über die Linie drücken. Von der Eintracht kam im ersten Durchgang nichts mehr. Dortmund blieb überlegen, allerdings ohne weitere Großchancen.

In die zweite Halbzeit starteten die Frankfurter zumindest mal wieder mit einem Vorstoß: Junior Dina Ebimbe prüfte Meyer, der mit dem zu unplatzierten Schuss allerdings keine Probleme hatte (51.). Dann setzte sich das Spiel aus der ersten Hälfte fort: Die Eintracht überließ den Dortmundern den Ball, verteidigte konzentriert und lauerte auf Gegenstöße, vor allem über Marmoush.

Hummels-Kopfball entscheidet das Spiel

Audiobeitrag Audio Eintracht verliert beim BVB Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nachdem die zweite Halbzeit dann lange ohne große Chancen dahingeplätschert war, war erneut die Eintracht gefährlich. Marmoush zog aus kurzer Distanz ab, Meyer konnte gerade noch die Arme hochreißen und den Ball abwehren (68.). Erst in der 71. Minute hatte der BVB die erste nennenswerte Gelegenheit im zweiten Durchgang - Malen setzte einen Fernschuss aus halbrechter Position allerdings deutlich am langen Eck vorbei.

Eine Standardsituation entschied dann die Partie: Julian Brandt brachte eine Freistoß-Flanke in den Strafraum, Hummels köpfte ein (80.). Kurz darauf sah Can für ein Foul zunächst die Rote Karte, nach Ansicht der Videobilder nahm Schiedsrichter Tobias Stieler den Platzverweis allerdings zurück (86.). Ausgerechnet Can stellte dann in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (Koch an Jamie Bynoe-Gittens) den 3:1-Endstand her.

Durch den Sieg liegt der BVB auf Platz vier nun zehn Punkte vor Eintracht Frankfurt, Leipzig auf Platz fünf ist neun Punkte entfernt. Die zarten hessischen Hoffnungen auf eine Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison haben damit einen heftigen Dämpfer bekommen.