Nach 18 Monaten Leihe kehrt Ansgar Knauff nicht mehr zu Borussia Dortmund zurück. Der Europa-League-Sieger bindet sich stattdessen langfristig an Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich nach wochenlangen Verhandlungen endgültig auf einen festen Transfer von Ansgar Knauff geeinigt. Dies gaben die Hessen am Freitagabend bekannt. Der 21-Jährige unterschreibt einen bis 2028 laufenden Fünf-Jahres-Vertrag.

Knauff unterschreibt bis 2028

Diversen Medienberichten zufolge soll die Eintracht rund vier Millionen Euro plus Boni an Vizemeister Dortmund überweisen. Knauff war zuletzt für anderthalb Jahre ausgeliehen, kennt sich in Frankfurt also bestens aus.

Der Flügelspieler bestritt für die Eintracht bislang 52 Pflichtspiele und war an neun Treffern beteiligt. Entscheidend waren vor allem seine Tore in der Europa League gegen den FC Barcelona und bei West Ham United.

Hardung lobt Charakter und Einstellung

Der zukünftige Sportdirektor Timmo Hardung sagte in der offiziellen Pressemitteilung: "Ansgar hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg, weshalb es außer Frage stand, dass wir ihn in der Folge auch fest an uns binden wollten." Er lobte zudem dessen "zielgerichtete Einstellung und Charakter". Man wollte daher "gemeinsam mit ihm in seiner Entwicklung die nächsten Schritte gehen".

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betonte: "Ansgar ist durch unser Nachwuchsleistungszentrum gegangen und hat bei uns seine ersten Schritte im Profifußball machen können. Die Leihe hat sich für ihn gelohnt, er hat viel Spielpraxis gesammelt und sich gut entwickelt." Für Dortmund lief er in neun Pflichtspielen (ein Tor, eine Vorlage) auf.