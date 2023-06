Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Pokalfinale ein Zeichen gesetzt und die vorzeitige Vertragsverlängerung von Mario Götze bekanntgegeben.

Eintracht Frankfurt hat sich eine wichtige Nachricht für den Abend vor dem Pokalfinale aufgehoben: Die Hessen gaben am Freitag bekannt, dass Nationalspieler Mario Götze seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert hat. Sein bisheriges Arbeitspapier lief bis 2025.

"Dass sich Mario langfristig zu Eintracht Frankfurt bekennt, ist eine wichtige Nachricht – noch dazu vor dem DFB-Pokalfinale", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns und wird immer mehr eines der prägenden Gesichter der Eintracht." Götze war im vergangenen Sommer aus Eindhoven nach Frankfurt gekommen. Das Pokalfinale am Samstag wird sein 46. Pflichtspiel der laufenden Saison. Krösche bezeichnete ihn als "Eckpfeiler in unserer Mannschaft".

Götze: "Ich habe den Verein ins Herz geschlossen"

Der 30-jährige Mittelfeldspieler schwärmte in der Meldung des Vereins sehr von seinem aktuellen Arbeitgeber. "Vom ersten Tag an fühle ich mich bei Eintracht Frankfurt sehr wohl. Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen. Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen", wurde Götze zitiert.

Vom großen Potenzial der Eintracht sei er nach wie vor fest überzeugt. "Der Klub hat einen klaren Plan und ich identifiziere mich mit den Zielen. Ich freue mich auf viele weitere Spiele für diesen Klub." Die Frankfurter sind in der kommenden Saison auf jeden Fall im Europapokal dabei. Die Teilnahme an der Conference League ist durch die Platzierung in der Liga gesichert, ein Sieg im Pokalfinale gegen Leipzig würde die Europa League bedeuten.