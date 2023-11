Rund um das Champions-League-Spiel der Eintracht bei der SSC Neapel gab es Mitte März heftige Auseinandersetzungen. Jetzt hat ein italienischer Richter ein hartes Urteil gegen zwei Frankfurter Fans ausgesprochen.

Mitte März erlebte die Eintracht in Neapel gleich einen doppelten Tiefschlag: Vor dem Achtelfinal-Rückspiel lieferten sich hunderte Frankfurter Fans heftige Straßenschlachten mit der Polizei und Napoli-Anhängern. Später ging auch noch die Partie mit 0:3 verloren – damit waren die Hessen aus der Champions League ausgeschieden.

Ein neapolitanisches Gericht befasste sich im Anschluss mit den Krawallen und verurteilte am Mittwoch zwei Eintracht-Fans wegen Verwüstung und schweren Widerstands gegen die Polizei zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft.

Trotz Verbots: hunderte Eintracht-Fans in Neapel

Wenn es nach den italienischen Behörden gegangen wäre, wäre es nie zu den Auseinandersetzungen in der Hafenstadt gekommen. So sprachen sie vor dem dem Achtelfinalspiel in Neapel am 15. März ein Verbot für den Ticketverkauf an Menschen mit Wohnsitz in Frankfurt aus. Dieses Vorgehen war ein Novum im europäischen Fußball.

Hunderte Frankfurter reisten dennoch hin. Heftige Krawalle, zerstörte Bars und ein brennendes Polizei-Auto waren die Folge. Rund 800 Beamte sollen rund um die Krawalle im Einsatz gewesen sein.

Eintracht verurteilt die Gewalt

Kurz darauf bezog Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Philipp Reschke Stellung: "Wir bedauern die Vorfälle außerordentlich, die sich hier ereignet haben. Diese Gewalt ist durch absolut nichts zu rechtfertigen. Wir mögen sie vielleicht alle befürchtet haben, aber sie ist und bleibt nicht hinnehmbar", sagte Reschke noch bevor das Team die Heimreise antrat.

Die beiden Beschuldigten haben die Möglichkeit, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Bereits Mitte Mai war ein anderer Eintracht-Fan zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.