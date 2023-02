Max: "Der Hunger ist groß"

Eintracht-Neuzugang Philipp Max sprüht nach seiner Rückkehr nach Deutschland vor Tatendrang. "In mir brennt es. Der Hunger ist groß. Ich möchte es mir selbst noch mal beweisen in der Bundesliga", sagte der 29-Jährige in seiner ersten Pressekonferenz in Frankfurt. Max war am letzten Transfertag von der PSV Eindhoven aus den Niederlanden an den Main gewechselt. Bei der Eintracht soll Max als Schienenspieler die linke Außenbahn bearbeiten. "Ich sehe mich in einer offensiven Position, um gefährliche Situationen zu kreieren. Das ist das, was mir am meisten liegt", so Max.