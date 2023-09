Freiburg erwartet hitzige Stimmung

Drei Tage nach dem 3:2-Sieg in der Europa League bei Olympiakos Piräus stellt sich der SC Freiburg erneut auf eine besondere Atmosphäre ein. "Die Stimmung in Frankfurt wird ähnlich hitzig sein wie in Athen", sagte Vincenzo Grifo vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr). Die Breisgauer hoffen, den Schwung des internationalen Erfolgs mitnehmen zu können und in der Tabelle an den Hessen vorbeizuziehen. Nicht mit dabei ist Kapitän Christian Günter. Der Linksverteidiger muss wegen einer Infektion seiner in der Saisonvorbereitung erlittenen Unterarmfraktur länger pausieren.