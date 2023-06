Trapp für Nationalmannschaft nominiert

Eintracht-Torwart Kevin Trapp ist als einziger Frankfurter für den Länderspiel-Dreierpack zum Saisonende nominiert worden. Bundestrainer Hansi Flick berief den Schlussmann in sein 26-köpfiges Aufgebot, in dem Mario Götze fehlte. Das DFB-Team trifft in seinem insgesamt 1000. Länderspiel in einer Benefizpartie am 12. Juni in Bremen auf die Ukraine, am 16. Juni in Warschau auf Polen und am 20. Juni in Gelsenkirchen auf Kolumbien.