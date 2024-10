Ex-Eintracht-Stürmer Idrissou wird Trainer in letzter Liga

Er war ein erstklassiger Stürmer und eine ambitionierte Skandalnudel. Nun schiebt Mo Idrissou in der untersten Spielklasse eine zweite Karriere als Trainer an.

Veröffentlicht am 23.10.24 um 11:31 Uhr

Mohamadou Idrissou schließt sich dem SC Blau Weiß Neu-Isenburg an.

Mohamadou Idrissou schließt sich dem SC Blau Weiß Neu-Isenburg an. Bild © Imago Images

#KeinehalbenSachen versprechen sich Mohamadou Idrissou und der SC Blau Weiß Neu-Isenburg in einem gemeinsam veröffentlichten Clip , den sie am Dienstag auf ihren Social-Media-Accounts geteilt haben. Schon die Größe ihrer Kanäle macht deutlich, dass der Ex-Profi und der C-Ligist ein eher ungewöhnliches Match sind. Dem erst im vergangenen Sommer neu gegründeten Klub folgen 158 Menschen - Idrissou 1,4 Millionen.

Letzterer hat nicht nur mal bei Eintracht Frankfurt gespielt. Er schlug beim Confed Cup 2003 mit Kamerun Brasilien mit Ronaldinho, verlor erst im Finale gegen Frankreich nach einem Tor von Thierry Henry. Idrissou fuhr mit Kamerun 2010 zur WM. Er lief 164 Mal in der Bundesliga auf, erzielte dabei 68 Tore. In Hannover, Duisburg, Freiburg, Mönchengladbach erinnert man sich an ihn als Stürmer mit gehobenem Erstliga-Niveau. Danach wurde es unübersichtlich.

Bei insgesamt 19 Klubs machte Idrissou in seiner Spielerkarriere Station. Ob Maccabi Haifa, Shkendija Tetovo, KFC Uerdingen, DSV Leoben oder zuletzt Viktoria Griesheim – meist hielt es ihn nicht mal ein ganzes Jahr. Sein Spätwerk als Fußballer war neben einigen Aufregern auf dem Platz geprägt von mitunter überraschend öffentlich ausgetragenen privaten Ungereimtheiten, mit denen er sein Profil als zuverlässiger Lieferant für Boulevard-Schlagzeilen schärfte.

Mo Idrissou bei einer Box-Veranstaltung. Bild © Imago Images

Idrissou auch neben dem Fußballplatz umtriebig

Idrissous Instagram-Aktivitäten ließen zuletzt aber nur wenig Rückschlüsse auf gesteigerte Ambitionen im Fußball-Business zu. Er präsentierte sich vorzugsweise als Fashion-Aficionado und Dressman mit viel Hut zu bunten Anzügen, ließ sich bei Box-Veranstaltungen ablichten und kickte nur noch gelegentlich für gute Zwecke.

Trotz seiner ausgeprägten Reiselust hat Idrissou im Hessischen Wurzeln geschlagen. Nachdem er in Griesheim seine Karriere ausklingen ließ, macht er noch regelmäßig der Eintracht-Traditionsmannschaft seine Aufwartung. Bei SG Dersim/VfR Rüsselsheim half er zuletzt interimistisch als Trainer aus. Die SC Blau Weiß Neu-Isenburg soll dem 44-Jährigen nun als Sprungbrett für seine zweite Karriere dienen.

Neu-Isenburg muss in der untersten Liga starten

Dafür fängt Idrissou sogar ganz unten an. Erst im Sommer gründete sich der Verein aus Abtrünnigen, die sich im Streit vom Verbandsligisten Spielvereinigung 03 Neu-Isenburg abgespaltet hatten. Seine erste Saison bestreitet der Klub folglich in der Kreisliga C – mit bislang übersichtlichen Resultaten (zuletzt 0:8 beim TV Dreieichenhain III, Tabellenplatz neun).

Die Neu-Isenburger, die sich selbstbewusst gleich Sportclub nannten und damit der Perspektive Ausdruck verliehen, zukünftig noch weitere Sportarten anzubieten, starten durchaus ambitioniert. "Lasst uns gemeinsam neue Erfolge feiern und Geschichte schreiben", schreibt der Verein auf seinem Instagram-Profil zur Verkündung des neuen Trainers. Zwar gibt es derzeit keinen etatmäßigen Torwart, mit Idrissou aber nun den klangvollsten Namen der Liga an der Seitelinie.

Mehr als dass es keine halben Sachen geben werde, verriet Idrissou in seinem knappen Videostatement einstweilen noch nicht. Das wäre für den jungen Klub aber ja bereits eine große Geschichte.