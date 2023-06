Binding ist neuer Bier-Partner

Im Waldstadion wird bei den Heimspielen der Eintracht künftig Binding-Bier ausgeschenkt. Der Klub und die Brauerei haben am Mittwoch bekanntgegeben, bis 2028 miteinander kooperieren zu wollen. In den vergangenen elf Jahren hieß der Bier-Partner der Hessen noch Krombacher. Auch bei den Heimspielen der Eintracht Frankfurt Frauen und der zweiten Mannschaft soll in Zukunft Binding aus dem Zapfhahn fließen. Abseits der Stadien seien zudem "attraktive Maßnahmen und Aktionen für Fans" der beiden Vertragspartner geplant, heißt es. Pikant: Wegen hoher Verluste will die Radeberger Gruppe die Binding-Brauerei in Sachsenhausen bis Oktober dieses Jahres schließen. In Frankfurt arbeiten rund 150 Mitarbeiter für den Konzern.