Flaschenwürfe und Rangeleien nach Eintracht-Sieg

Hunderte Fans von Eintracht Frankfurt und West Ham United verfolgten das Halbfinale der Europa League am Donnerstagabend nicht im Stadion, sondern in den Kneipen des Bahnhofsviertels - allerdings in unterschiedlichen Lokalen. Nach dem Match entlud sich die Anspannung teils in Aggressionen - nicht nur mit Schmährufen gegen das gegnerische Team, sondern auch mit Flaschenwürfen gegen Polizisten. Am späteren Abend kam es wie bereits vor dem Spiel zu vereinzelten Rangeleien. Gegen Mitternacht war etwa auf dem Römerberg Rauch durch Pyrotechnik zu sehen, auch an einem der großen Plätze im Stadtzentrum herrschte aggressive Stimmung. Während des Spiels waren nach Polizeiangaben im Gästeblock zwei Menschen festgenommen worden, weil sie zuvor den Hitlergruß gezeigt hatten.