Museums-Mitarbeiter verlässt Kurve aus Protest

In Fankreisen wird heftig über die mitgebrachten Spruchbänder auf St. Pauli diskutiert. Konkret geht es um zwei Banner, die einige Eintracht-Fans im Gästeblock präsentierten. Auf einem stand "Eure Toleranz endet an der Spitze der Impfnadel", auf einem anderen wurde "CBD statt CSD" gefordert. Axel "Beve" Hoffmann, Mitarbeiter des Eintracht-Museums, verließ aus Protest gegen die Spruchbänder frühzeitig den Block. "Schon lang gefallen mir einzelne Auswüchse der sogenannten Fanszene nicht. Aber die Tapeten beim Spiel am Millerntor trafen mich ins Mark", schrieb er dazu auf seinem Blog . Der eine Spruch sei "offen queerfeindlich", der andere "verschwurbelt" so Beve. "Und das in einer Kurve, die sich irgendwie geeinigt hat, 'unpolitisch' zu sein." Die Kritik teilten auch andere Fans in den sozialen Medien.