Hessenliga: FSV Fernwald kann vorzeitig Meister werden

In der Fußball-Hessenliga kann der FSV Fernwald schon am vorletzten Spieltag die Meisterschaft perfekt machen.

Die Mittelhessen sind bereits am Samstag (15 Uhr) aktiv und können bei einem Heimsieg gegen Eddersheim nicht mehr von Rang eins der Tabelle verdrängt werden. Wenn der FSV nicht gewinnt und am Samstag Stadtallendorf (14 Uhr gegen Hanau) nicht gewinnt, kann Fernwald am Sonntag aber auch auf der Couch Meister werden. Bei fünf Punkten Vorsprung reicht es, wenn dann Alzenau (14 Uhr in Steinbach) und Walldorf (15.30 Uhr gegen Wolfhagen) beide nicht gewinnen.