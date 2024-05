FC Gießen kehrt in die Regionalliga zurück

Der FC Gießen ist nach zwei Jahren Abstinenz zurück in der Regionalliga. Die Hessen machten am vorletzten Spieltag der Saison den Aufstieg klar.

Der FC Gießen ist zurück in der Regionalliga. Die Gießener gewannen am Samstag ihr Auswärtsspiel beim SC Waldgirmes mit 2:0 (1:0) und machten damit die Meisterschaft in der Hessenliga klar. Der Tabellenzweite Türk Gücü Friedberg kann die Gießener einen Spieltag vor Saisonende nun nicht mehr einholen.

Der FC Gießen war vor zwei Jahren aus der Regionalliga abgestiegen. In der Vorsaison wurde man zweiter der Hessenliga hinter der Zweitvertretung der Eintracht, hatte sich aber ohnehin nicht für die Regionalliga gemeldet. Das ist nun anders: Wie die Hessen unter der Woche bekanntgaben, haben sie die Lizenz für die Regionalliga erhalten.