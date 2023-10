In der Hessenliga könnte Türk Gücü Friedberg die Tabellenspitze erobern, dafür müssten sich die Wetterauer erstmal im Verfolger-Duell beim SC Hanau durchsetzen.

Am Samstagmittag (15 Uhr) steht in der Hessenliga das Verfolger-Duell zwischen dem SC Hanau und Türk Gücü Friedberg an. Während die Hanauer aktuell auf Platz fünf stehen, könnten die Friedberger mit einem Sieg von Rang zwei an die Tabellenspitze klettern. Gleichzeitig dürfte der FC Bayern Alzenau im Heimspiel gegen Eintracht Stadtallendorf nicht gewinnen.

In der unteren Hälfte der Tabelle treffen am Samstagnachmittag (16 Uhr) der SV Weidenhausen und der SC Viktoria Griesheim aufeinander. Mit einem Sieg könnten die Nordhessen die Abstiegszone verlassen. Die Griesheimer wollen dagegen alles daran setzen, nicht in den Abstiegskampf zu geraten.