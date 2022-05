Glasner scherzt über Moyes: Technisch nicht so versiert

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat sich nach dem Sieg in der Europa League über West Ham einen Scherz über seinen Trainerkollegen David Moyes erlaubt. Dieser hatte in der zweiten Halbzeit die Beherrschung verloren und einen Ball in Richtung eines Balljungen gedroschen, diesen jedoch verfehlt. "Man sieht, dass David Moyes technisch nicht ganz so versiert ist wie ich. Das ist vielleicht, weil er ein paar Jahre älter ist", sagte Glasner über die Aktion des West-Ham-Coaches. "Das war eine unnötige Aktion, das weiß er selbst. Aber ich will mich jetzt nicht über einen Kollegen äußern", erklärte Glasner. Moyes entschuldigte sich im Anschluss an die Partie für sein Verhalten.