Eintracht siegt in Leipzig

Eintracht Frankfurt hat am Samstag in der Bundesliga bei RB Leipzig mit 1:0 (1:0) gewonnen. Die Führung erzielte Ansgar Knauff nach sehenswerter Vorlage von Niels Nkounkou in der siebten Minute. In der ersten Halbzeit mussten die Frankfurter viele brenzlige Situationen überstehen. So rettete Kevin Trapp in der 35. Minute in höchster Not. Nach der Pause vergab Leipzig Lois Openda aus kurzer Distanz (47.). Mario Götze hätte beinahe auf 2:0 erhöht (56.). In der folgenden Abwehrschlacht brachten die Hessen den Sieg ins Ziel.