Eintracht Frankfurt hat sich durch den starken dritten Platz in der Liga für die Champions League qualifiziert. Allerdings mussten die Hessen lange zittern und auch den Abgang ihres Topstars verkraften. Im vereinseigenen Podcast blickt Sportdirektor Timmo Hardung zurück.

Den Topscorer verloren, aber das Topspiel gewonnen: Mitte Januar tanzten die Spieler von Eintracht Frankfurt ausgelassen auf dem Rasen vor dem Fanblock und schubsten immer wieder Omar Marmoush nach vorne. Der Stürmer, damals schon in zivil statt im Trikot, verabschiedete sich von Verein und Fans. Und die Eintracht zeigte an diesem Tag, dass sie es auch ohne ihn kann - mit einem überzeugenden 2:0 gegen Borussia Dortmund.

"Wichtiges Zeichen" im kalten Stadtwald

Für Sportdirektor Timmo Hardung ist dieser kalte Flutlicht-Abend im Stadtwald einer der Schlüsselmomente der abgelaufenen Saison. "Das war schon wichtig für uns als Gruppe, als Team, als Club", sagte er im vereinseigenen Podcast. Der BVB sei ein Gegner, "der uns von der individuellen Klasse her überlegen sein müsste, es aber an diesem Tag nicht war". "Das war schon ein wichtiges Zeichen an uns, dass wir aus uns heraus immer wieder wachsen können, obwohl wir unseren Topscorer verloren haben."

Für die Frankfurter war es der erfolgreiche Start in die Rückrunde, die trotz zwischenzeitlicher Schwächen auf Champions-League-Platz drei endete. "Freiburg war natürlich schon ein sehr emotionaler Moment", sagte Hardung mit Blick auf das 3:1 in der entscheidenden Partie am letzten Spieltag.

Eintracht verdient sich Champions-League-Teilnahme

Die Eintracht wird in der kommenden Saison zum zweiten Mal an der Königsklasse teilnehmen. 2022/2023 hatte man sich als Europa-League-Sieger qualifiziert, nun erstmals über die Platzierung in der Bundesliga. Hardung stimmte Sportvorstand Markus Krösche zu, der kürzlich gesagt hatte, die Eintracht sei eigentlich kein Champions-League-Club. "Ein Champions-League-Club ist jemand, der deutlich mehr auf dem Festgeldkonto hat als wir", so der Sportdirektor. Aber: "Wir haben es uns sportlich verdient, nächstes Jahr mitspielen zu dürfen."

Mit Blick auf den gesamten Club betonte Hardung: "Wir sind über uns hinausgewachsen. Wir haben überperformt", sagte er und bezog dabei ausdrücklich Staff und Fans mit ein. "Darauf bin ich natürlich sehr stolz".