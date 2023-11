WM-Quali-Auftaktsiege für Marmoush und Chaibi

Omar Marmoush und Farès Chaibi haben in der WM-Qualifikation wichtige Auftaktsiege mit ihren Nationalmannschaften gefeiert. Marmoush gewann am Donnerstag mit Ägypten gegen Dschibuti mit 6:0 und kam dabei 81 Minuten zum Einsatz, Chaibi gewann mit Algerien mit 3:1 gegen Somalia und stand 61 Minuten auf dem Platz. Ein Remis fuhr Willian Pacho mit Ecuador in Venezuela ein, beim 0:0 stand der Verteidiger die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Eine Niederlage in der EM-Qualifikation musste hingegen Hugo Larsson einstecken, die Schweden, die sich nicht mehr für das Turnier in Deutschland qualifizieren können, verloren in Aserbaidschan mit 0:3. Larsson saß dabei neunzig Minuten lang auf der Bank. Ebenfalls nicht zum Einsatz kam Paxten Aaronson beim 3:0-Erfolg der USA in der Nacht auf Freitag gegen Trinidad und Tobago.