Trapp übt Selbstkritik

Eintrachts Torwart Kevin Trapp hat sich selbstkritisch im Hinblick auf die vergangene Saison geäußert. Im Podcast des Vereins sagte der Keeper: "Bis zum Leipzig-Spiel war es eine gute Saison, in der ich auch in einigen Spielen wie gegen Bremen oder Union der Mannschaft helfen konnte. Über die gesamte Saison gesehen, muss ich sagen: Das war nicht der Anspruch, den ich selbst an mich habe", so Trapp. Der 34-Jährige erläuterte, dass er immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. "Ich war nicht bei 100 Prozent, nicht frei im Kopf. Dann habe ich nicht das gezeigt, was ich von mir gewohnt bin." Er habe nun in den sechs Wochen Urlaub viel reflektiert und auch physisch an sich gearbeitet, erzählte Trapp weiter. "Ich will wieder der sein, den man bei der Eintracht kennt."