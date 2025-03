Brinkmann freut sich "wie Bolle"

Der frühere Eintracht-Profi Ansgar Brinkmann hat Bock auf das Europa-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam. "Was ein Mythos. Was ein tolles Spiel. Ich freue mich darauf wie Bolle", sagte er im hr-heimspiel! am Montag. "Ich liebe den holländischen Fußball, weil er so freigeistig ist." Brinkmann hat auch eine Theorie, warum es bei der Eintracht aktuell nicht so gut läuft: "Im Fußball geht es ganz viel um Unberechenbarkeit. Und die Eintracht ist im Moment sehr berechenbar, der Gegner weiß oft, was da kommt. Es ist alles sehr durchsichtig", sagte er.