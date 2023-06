Toppmöller: "Eintracht spannendster Verein der Liga"

Der neue Trainer Dino Toppmöller hat im vereinseigenen Interview erklärt, nach dem ersten Anruf der Eintracht sofort Feuer und Flamme gewesen zu sein: "Das hat mich sofort gepackt. Wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren so anschaut, ist Eintracht Frankfurt der spannendste Verein in der Bundesliga." Was die heimischen Fans anbetrifft legte Toppmöller sogar noch eine Schippe drauf: "Die Fans verwandeln immer wieder Auswärtsspiele in Heimspiele. Das ist in Europa einmalig." Toppmöller wird Anfang Juli rund um den Trainingsauftakt seine offizielle Mission bei der Eintracht beginnen.