Bericht: Eintracht erhält rund 74 Millionen Euro TV-Gelder

Eintracht Frankfurt kann für die kommende Saison mit rund 74 Millionen Euro an Vermarktungserlösen rechnen. Zu diesem Ergebnis kommt der Kicker in seiner aktuellen Ausgabe. Insgesamt schüttet die DFL derzeit rund 1,3 Milliarden Euro pro Saison an nationalen und internationalen Mediengeldern an die 36 Erst- und Zweitligisten aus. Die Eintracht profitiert vor allem davon, dass die internationalen Erfolge der vergangenen Jahre in die Berechnung einfließen. Am meisten Geld bekommen laut Kicker-Rechnung Bayern München (90 Millionen Euro) und der BVB (knapp 81 Millionen Euro).