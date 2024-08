Mo money Mo problems

Unbestätigten Gerüchten zufolge läuft diese Playlist gerade im Büro von Markus Krösche.

1. Mo Money Mo problems - The Notorious B.I.G

2. Boys In Dahoud - N.W.A.

3. Bove Will Tear Us Apart - Joy Division

4. Dina see you crying? - Cheap trick

5. Not in Nottingham - Robin Hood