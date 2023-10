Trapp-Einsatz weiter offen

Der Einsatz von Eintracht-Keeper Kevin Trapp beim Auswärtsspiel der Frankfurter am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim steht weiter auf der Kippe. "Wir müssen von Tag zu Tag schauen", sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Trapp hatte sich bei der Nationalmannschaft am Rücken verletzt und war erst am Donnerstag nach Frankfurt zurückgekehrt. Die Hoffnung sei, dass der Keeper am Freitag wieder trainieren könne. "Es wäre nicht seriös, wenn ich sage, dass er am Samstag auf jeden Fall spielt. Ich bin aber zuversichtlich", so Toppmöller.