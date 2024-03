Die Fans haben sich eine neue Torhymne für die deutsche Nationalmannschaft gewünscht - und haben sie bekommen: Nach einiger Verwirrung erklang beim Länderspiel gegen die Niederlande erstmals "Major Tom".

"Völlig losgelöst von der Erde": In einer Online-Petition wurden Unterschriften dafür gesammelt, dass bei Treffern der DFB-Auswahl der Neue-Deutsche-Welle-Hit "Major Tom" von Peter Schilling gespielt wird. Bis zum Dienstagvormittag hatten fast 70.000 Menschen unterzeichnet.

Es folgte Verwirrung rund um das Länderspiel der DFB-Elf gegen die Niederlande (2:1) am Dienstagabend im Frankfurter Stadion. Zunächst hatte der Verband das Portal t-online wissen lassen, dass man für das Spiel bei der bisherigen Torhymne "Kernkraft 400" von Zombie Nation bleiben wolle. Für den Track hatten sich die Fans in einer Abstimmung des DFB im Jahr 2019 entschieden.

Mittelstädt trifft, "Major Tom" ertönt

Dann allerdings die Kehrtwende: Einige Medien berichteten, dass man schon für das Spiel in Frankfurt auf "Major Tom" umsteigen wolle. Der DFB bestätigte das zunächst nicht – wohlwissend, dass ein Torerfolg gegen die Niederlande kein Selbstläufer werden würde. In der 11. Spielminute gab es dann die Gewissheit: Maximilian Mittelstädt erzielte das 1:1 und "Major Tom" erklang erstmals als Tormusik der Nationalmannschaft in der Arena.

Bei der Europameisterschaft wird das 1980er-Kult-Lied allerdings nicht als Torhymne ertönen. "Die Torjingle bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024", teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau am Montag mit . Immerhin könnten die Verbände aber Musik-Vorschläge für die Zeit vor und nach dem Spiel einreichen.

Werbevideos lösten Hype aus

In weiteren Testspielen vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland. Welche Torhymne dann zu hören sein wird, ist noch offen – das 2:1 durch Niclas Füllkrug in Frankfurt wurde nämlich wieder mit "Kernkraft 400" gefeiert. Die Meinung der Fans dürfte allerdings klar sein.

"Major Tom" war in Zusammenhang mit der Nationalmannschaft zuletzt oft gehört worden, weil das Lied in den Adidas-Werbevideos zu den neuen Trikots gespielt wird. In der Folge tauchten in den sozialen Medien Clips auf, in denen vergangene Treffer der DFB-Auswahl mit dem Song unterlegt wurden. Im Refrain des Liedes von 1982 "schwebt das Raumschiff völlig schwerelos" und "völlig losgelöst von der Erde".

Sänger Schilling freut sich über den neuerlichen Erfolg seines Songs. Es fühle sich "fantastisch an, dass ein Song, der 42 Jahre alt ist, heute bei den Fans so eine Euphorie auslöst", sagte er im SID-Interview: "Schon als ich den Song 1982 geschrieben habe, habe ich gespürt, dass er eine Magie hat."

