Massenschlägerei bei Fußball-Turnier in Frankfurt

Ein Fußball-Turnier in Frankfurt ist am Wochenende unrühmlich geendet. Die Polizei musste mit einem Großaufgebaut eine Schlägerei von bis zu 80 Personen unterbinden. Eine Person wurde dabei verletzt.

Bei einem Fußball-Turnier im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist am Samstag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde am Abend über Notruf eine Massenschlägerei mit bis zu 80 Personen gemeldet. Die Beamten rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an. Als sie eintrafen, entfernten sich die meisten aus der Gruppe schlagartig.

Wie es zu der Auseinandersetzung bei dem Turnier, an dem mehrere Mannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen, kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt bereits und sucht nach mehreren Tatverdächtigen.

Vor wenigen Wochen war bei einem Jugend-Turnier in Frankfurt ein 15 Jahre alter Spieler durch Schläge lebensbedrohlich verletzt worden. Das aus Berlin stammende Opfer verstarb wenige Tage später an den Folgen seiner schweren Hirnverletzungen.