Amiri sagte Eintracht ab

Eintracht Frankfurt hat sich um eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nadiem Amiri bemüht. Das bestätigte der 27-Jährige der Bild. Die Gespräche seien demnach schon weit fortgeschritten gewesen, am Ende entschied sich der Ex-Leverkusener aber für einen Verbleib bei Mainz 05. "Ich habe das Gefühl, dass in der Stadt und mit den Fans gerade etwas Großes entsteht. Ich will unbedingt ein Bestandteil davon sein und mit Mainz auch andere Erfolge als den Klassenerhalt feiern", begründet er seine Entscheidung. Bei der Eintracht habe man diese mit Enttäuschung aufgenommen. "Aber so sind eben Verhandlungen. Am Ende muss ich tun, was sich für mich am besten anfühlt."