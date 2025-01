Marmoush in Hamburg dabei

Was sonst Alltag war, ist in diesen Tagen wohl eine kurze Erwähnung wert: Omar Marmoush, von Manchester City umworbener Eintracht-Angreifer, ist mit der Frankfurter Mannschaft an diesem Freitag gemeinsam nach Hamburg gereist. Sollte nicht am Spieltag noch Bewegung in einen Transfer kommen, wird Marmoush im Spiel gegen den FC St. Pauli in der Startelf stehen.