OFC im Pokal gegen Ingolstadt

Die Frauen von Kickers Offenbach steigen am Sonntag in den DFB-Pokal ein: Um 14 Uhr empfängt das Team in der ersten Runde den FC Ingolstadt.

Veröffentlicht am 15.08.24 um 15:28 Uhr



















Der OFC, der in der Regionalliga spielt, hatte sich durch den Sieg im Hessenpokal für den DFB-Pokal qualifiziert. Im vergangenen Jahr hatten die Kickers bereits für Furore gesorgt und waren bis ins Achtelfinale vorgedrungen. Dort war gegen den Deutschen Meister Bayern München Endstation. Auch gegen Ingolstadt ist der OFC der Underdog. In der Regionalliga startet die Saison in zwei Wochen.