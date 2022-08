Die Kickers fanden in Worms kein Durchkommen.

So haben sich die Offenbacher Kickers den Saisonstart nicht vorgestellt: In Worms kassierte der Aufstiegsaspirant gleich mal eine Niederlage. Auch bei Hessen Kassel lief es auswärts nicht gut.

OFC verpasst den Ausgleich

Kickers Offenbach ist mit einer Niederlage in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Der OFC musste sich am Sonntag bei Wormatia Worms mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor des Tages für Worms erzielte Daniel Kasper bereits in der 18. Minute. Die Hessen mühten sich um den Ausgleich, Sebastian Zieleniecki vergab aber auch die dickste Chance zum 1:1 (81.).

Weitere Informationen WORMATIA WORMS - KICKERS OFFENBACH 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Kasper (18.)

Zuschauer: 3.756 Ende der weiteren Informationen

Kassel verliert im Kraichgau

Auch für den KSV Hessen Kassel setzte es zum Auftakt eine Niederlage. Bei der TSG Hoffenheim II verloren die Nordhessen mit 0:2 (0:1). Umut Tohumcu (44.) und Franko Kovacevic (82.) trafen vor 221 Zuschauern im Kraichgau.