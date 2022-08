Der FSV Frankfurt bejubelte gegen die TSG Balingen einen Last-Minute-Treffer. Neuling SG Barockstadt Fulda-Lehnerz feierte im Hessenduell gegen den TSV Steinbach Haiger.

Ganz später Jubel am Bornheimer Hang: Der FSV Frankfurt hat am Samstagnachmittag die TSG Balingen mit dem Abpfiff besiegt. Leon Müller erzielte vor 1.126 Zuschauern in der 90. Minute das 1:0 (0:0).

Weitere Informationen FSV Frankfurt – TSG Balingen 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Müller (90.)

Zuschauer: 1.126 Ende der weiteren Informationen

Aufsteiger Fulda-Lehnerz überrascht Steinbach Haiger

Eine Überraschung gab es beim Hessenduell! Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kam vor 2.250 Zuschauern beim Regionalliga-Debüt zum Erfolg gegen den TSV Steinbach Haiger. Marius Grösch erzielte per Foulelfmeter den Treffer des Tages (21.).