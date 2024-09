In der Regionalliga Südwest kommt es am Freitagabend (19 Uhr) für Eintracht Frankfurt II zum richtungsweisenden Kellerduell.

Der Tabellenvorletzte, der am vergangenen Spieltag den ersten Sieg verbuchen konnte, trifft dann vor heimischer Kulisse auf den bislang noch sieglosen Tabellenletzten aus Göppingen, der sich nur einen Punkt hinter den Hessen befindet. Ebenfalls am Freitag ist der Tabellenführer Kickers Offenbach gefordert. Der OFC will die Distanz auf die Konkurrenz weiter ausbauen und will dafür bei der Zweitvertretung des FSV Mainz einen Sieg einfahren.