Am 22. Spieltag der Regionalliga Südwest hat die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ihr Auswärtsspiel beim Bahlinger SC verloren. Die Partie am Samstagmittag endete mit 2:4 (1:1). Dabei gingen die Osthessen durch ein frühes Tor (7.) von Almir Ziga zunächst in Führung. Dann drehten die Gastgeber allerdings das Spiel zu ihren Gunsten. Wilfried Siakam-Tchokoten konnte zwischenzeitlich (55.) für die SG Barockstadt zum 2:2 ausgleichen. Durch zwei weitere Treffer der Bahlinger entschieden sie das Spiel für sich. Mit dieser Niederlage rutscht Fulda in der Tabelle auf den zehnten Platz ab.