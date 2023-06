Der KSV Hessen Kassel hat sich für die kommende verstärkt. Min-Gi Kang kommt von der TSG Hoffenheim II.

Der KSV Hessen Kassel hat Min-Gi Kang von der TSG Hoffenheim II verpflichtet Dies gab der hessische Fußball-Regionalligist am Mittwoch bekannt. Der Mittelstürmer erhält einen Ein-Jahres-Vertrag in Kassel. "Ich bin überzeugt, dass wir mit seinen spielerischen Qualitäten einen Sprung nach vorn in unserer Abschlussquote machen werden“, sagte KSV-Geschäftsführer Sören Gonther in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins.