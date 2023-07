Kickers Offenbach baut seine Defensive um: Noel Knothe wechselt vom FSV Frankfurt zum Liga-Konkurrenten Kickers Offenbach. Innenverteidiger Dino Kurbegovic kündigte unterdessen seinen Abschied an.

Der 22-Jährige wolle sich auf seine außerfußballerische Karriere konzentrieren, teilte der Verein am Dienstag mit. Der von Liga-Konkurrent FSV Frankfurt kommende Knothe soll die Lücke in der Defensive schließen. Der 24-Jährige könne sowohl als Innenverteidiger als auch als rechter Außenverteidiger eingesetzt werden, so OFC-Geschäftsführer Christian Hock.