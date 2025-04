Gießen erreicht Remis gegen die Kickers, Fulda siegt in Mainz

Gießen hat im Kampf um den Klassenerhalt durch ein Remis gegen Kickers Offenbach einen weiteren Punkt ergattert. Gleich drei holte Fulda-Lehnerz bei einem Auswärtssieg in Mainz.

Veröffentlicht am 27.04.25 um 16:07 Uhr

Kickers Offenbach hat in der Regionalliga Südwest nach dem endgültig verpassten Aufstieg nur ein Remis im Hessen-Derby beim abstiegsbedrohten FC Gießen geholt. Das Team spielte am Sonntag 1:1 (0:1) bei den Mittelhessen.

Die Kickers mussten ohne ihren erkrankten Trainer Christian Neidhardt auskommen, der den Club zum Saisonende aus sportlichen Gründen verlassen wird. Vertreten wurde er von Co-Trainer Jouke Faber. Mit ihm an der Seitenlinie gelang den Gästen vor mehr als 2.000 Zuschauern im Gießener Waldstadion kein guter Start. Tolga Duran brachte die Gastgeber in Führung. Doch Almin Mesanovic gelang noch der Ausgleich.

Für die Gießener war es das dritte Spiel in Folge ohne Niederlage und ein wichtiger Punktgewinn im Kampf um den Klassenverbleib. Der FC kletterte vom 16. auf den 15. Tabellenplatz. Für Offenbach wird die Saison ohne Happyend austrudeln. Denn Spitzenreiter TSG Hoffenheim II sicherte sich am Samstag den Aufstieg in die Dritte Liga durch einen 2:1-Sieg gegen die U21 von Eintracht Frankfurt.

Weitere Informationen FC Gießen - Kickers Offenbach 1:1 (1:0) Tore: 1:0 Duran (18.), 1:1 Mesanovic (72.)

Zuschauer: 2.102 Ende der weiteren Informationen

Fulda-Lehnerz gewinnt in Mainz

Im Rennen um den Klassenerhalt gelang der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ein wichtiger Sieg bei der Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05. Die Osthessen gewannen bei den heimstarken Rheinhessen mit 1:0 (1:0) und sind seit vier Spielen in Folge ungeschlagen. Moritz Reinhard erzielte kurz vor der Pause (42.) das Tor des Tages für die Osthessen im alten Stadion am Bruchweg. Durch den Sieg klettert Fulda in der Tabelle hoch auf Rang neun.