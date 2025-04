Regionalliga Südwest Eintracht-U21 verliert gegen Meister Hoffenheim

Für die U21 von Eintracht Frankfurt verschärft sich die Lage im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest weiter. Die Heimniederlage gegen Hoffenheim bedeutet zudem das Ende aller Aufstiegsträume der Offenbacher Kickers.

Veröffentlicht am 26.04.25 um 16:03 Uhr

Die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat am Samstag eine Niederlage kassiert. Das Team verlor das Heimspiel gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim mit 1:2, der zwischenzeitliche Ausgleich von Daniel Starodid brachte am Ende nichts. Während es für die Eintracht im Kampf um den Klassenerhalt immer enger wird, steht Hoffenheim als Meister fest und darf über den Aufstieg in die 3. Liga jubeln. Damit ist auch der diesjährige Aufstiegstraum von Kickers Offenbach endgültig ausgeträumt.

Kassel erspielt sich Punktepolster

Einen wichtigen Sieg feierte dagegen Hessen Kassel: Die Nordhessen besiegten Bahlingen durch Tore von Tobias Boche und Maurice Springfeld mit 2:0. Kassel hat damit 40 Punkte auf dem Konto und ein kleines Polster auf die potenziellen Abstiegsplätze.

Siege für FSV und Steinbach

Der FSV Frankfurt, der lange im Aufstiegskampf mitgemischt hatte und dann zurückgefallen war, konnte bereits am Freitag einen 5:1-Sieg in Villingen feiern. Außerdem gewann der TSV Steinbach Haiger mit 3:1 in Walldorf.