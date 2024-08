Der KSV Hessen Kassel und Thomas Gösweiner gehen getrennte Wege.

Wie der Regionalligist am Donnerstag mittelte, wurde der Vertrag des Stürmers, der eigentlich noch bis zum Sommer 2025 lief, in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Gösweiner war erst im verganenen Jahr zu den Nordhessen gewechselt und hatte in der abgelaufenen Spielzeit in 19 Partien drei Treffer erzielt.