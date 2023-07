Der KSV Hessen Kassel hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison präsentiert.

Wie die Nordhessen am Samstag mitteilten, wechselt Faton Dzemailji zum KSV. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Saison für den FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern gespielt. Der Linksverteidiger erhält in Kassel einen Vertrag für ein Jahr.