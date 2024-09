Erst Sercan Sararer, jetzt Lukas Rupp: Der KSV Hessen Kassel hat sich erneut Bundesliga-Erfahrung in die junge Mannschaft geholt.

Veröffentlicht am 17.09.24 um 10:22 Uhr

Lukas Rupp spielte unter anderem auch für Norwich City in der Premier League. Bild © Imago Images

Der KSV Hessen Kassel hat sich trotz geschlossenem Transferfenster noch einmal namhaft verstärkt. Wie die Nordhessen am Montagabend mitteilten, schließt sich Ex-Bundesliga-Profi Lukas Rupp dem Regionalligisten an. Bei den Löwen hat der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Schon 137 Bundesligaspiele auf dem Buckel

"Ich freue mich riesig hier zu sein und kann es nicht erwarten mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", ließ Rupp, der einst für fünf Millionen Euro vom VfB Stuttgart zur TSG Hoffenheim gewechselt war, wissen. Für Kassel könnte er am Samstag (14 Uhr) im Hessenderby gegen Steinbach-Haiger zum ersten Mal im Auestadion auflaufen.

Der Heidelberger Rupp hat eine illustre Karriere hinter sich, absolvierte 137 Bundesligaspiele für Mönchengladbach, Paderborn sowie Stuttgart und Hoffenheim. 2020 zog es ihn auf die Insel zu Norwich City in die Premier League, die letzten eineinhalb Jahre verdiente der gebürtige Heidelberger in Griechenland bei Aris Saloniki sein Geld. In Kassel soll Rupp der jungen Mannschaft Stabilität verleihen.

"Ruppi" soll Sararer unterstützen

Dass es ihn überhaupt nach Nordhessen verschlagen hat, dafür können sie beim KSV wohl Geschäftsführer Sören Gonther danken. "Wir kennen uns schon lange, wir haben zusammen in Paderborn gespielt", so der 37-Jährige. "Ich freue mich sehr, dass wir 'Ruppi' von Hessen Kassel begeistern können."

"Ruppi" ist nicht der erste Ex-Bundesligaprofi im Kader der Nordhessen. Bereits seit Januar 2023 ist Sercan Sarerer beim KSV aktiv, führt die Mannschaft inzwischen sogar als Kapitän an. Mit Lukas Rupp bekommt der 34-Jährige nun einen ehemaligen Bundesliga-Konkurrenten an die Seite gestellt.