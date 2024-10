Kantersieg nach Rückstand OFC profitiert von Platzverweis und erobert Spitze

Die Offenbacher Kickers überrollen den FC Homburg und übernehmen zumindest über Nacht die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest. Eine Rote Karte gegen die Gäste verändert die Partie komplett.

Veröffentlicht am 11.10.24 um 21:00 Uhr

Kickers Offenbach ist zurück auf Platz eins der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhardt bezwang am Freitagabend im heimischen Stadion den FC Homburg mit 5:1 und überholte damit vorübergehend den bisherigen Spitzenreiter FSV Frankfurt.

Die Bornheimer können allerdings am Samstag (14 Uhr) mit einem Sieg im Stadtduell gegen Eintracht Frankfurt II wieder vorbeiziehen.

Nach dem Platzverweis dreht der OFC auf

Der OFC, der durch einen Gegentreffer von Homburgs Toptorjäger David Hummel früh in Rückstand geraten war (13.), profitierte vor 7.106 Zuschauern und Zuschauerinnen vor allem von einem Platzverweis. Der ehemalige Offenbacher Benjamin Kirchhoff hatte kurz vor der Halbzeitpause für eine Notbremse im Strafraum an Dima Nazarov Rot gesehen (43), den anschließenden Elfmeter verwandelte Mark Wachs sicher (44.).

In der zweiten Hälfte spielte der OFC die Überzahl dann geschickt aus. Zunächst brachte Boubacar Barry sein Team in Führung (48)., in der Schlussphase sorgte dann Stephan Mensah (86.), Irwin Pfeiffer (90.) und Onur Ünlüciftci (90.+2) für die Entscheidung und einen bebenden Bieberer Berg.