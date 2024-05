Frederic Brill wird auch weiterhin das Trikot des FSV Hessen Kassel tragen.

Wie der Regionalligist am Sonntag mitteilte, hat der 31-Jährige seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2025 verlängert. Der defensive Mittelfeldspieler geht damit bereits in seine zehnte Saison bei den Nordhessen. "Freddy genießt zu recht ein hohes Ansehen im und um den Verein. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir mit ihm auch in der neuen Saison eine wichtige Stütze im Team haben werden", erklärte KSV-Geschäftsfürer Sören Gonther.