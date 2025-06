Der TSV Steinbach Haiger hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Wie die Mittelhessen am Dienstag mitteilten, schließt sich Marvin Mika dem Regionalligisten an. Der 24 Jahre alte Offensiv-Allrounder spielte in der vergangenen Saison in der Regionalliga West bei Fortuna Köln.