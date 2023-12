Zwei Nachholspiele in der Regionalliga

Während der Großteil der Mannschaften in der Regionalliga Südwest bereits in der Winterpause ist, müssen am Samstag (14 Uhr) gleich zwei hessische Teams zu Nachholspielen antreten.

Der TSV Steinbach Haiger empfängt am heimischen Haarwasen die Bundesliga-Reserve vom 1. FSV Mainz 05, der KSV Hessen Kassel reist zu den Stuttgarter Kickers. Beide Partien waren wegen des Wintereinbruchs abgesagt worden, nun erfolgt der zweite Versuch. Steinbach könnte mit einem Sieg auf Platz sieben springen, Kassel könnte den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.