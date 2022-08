Kickers Offenbach empfängt am Sonntag (14 Uhr) den FSV Frankfurt zum "kleinen Main-Derby", wie es in Offenbach heißt.

Der OFC ist klarer Favorit beim Nachbarschaftsduell, auch wenn man bisher nicht wirklich überzeugt hat. "Die Kritik war berechtigt", so Trainer Alexander Schmidt. Er erwartet von seinem Team Zweikampfstärke, Biss und Leidenschaft" gegen den FSV. In Bornheimer ist man mit dem Saisonstart hingegen zufrieden. Von der 0:7-Klatsche in Homburg hat man sich gut erholt, gegen Kassel den zweiten Saisonsieg gefeiert. Gegen Nummer drei in Offenbach hätte man nichts einzuwenden. Trainer Tim Görner warnte aber dennoch: "Offenbach ist eine extrem spielstarke Mannschaft."