Neu-Trainer Christian Neidhart soll das schaffen, was neun Vorgängern nicht gelungen ist: Kickers Offenbach in Liga 3 zurückbringen. Die Aufgabe ist gewaltig für den neuen Mann an der Kommandobrücke.

Audiobeitrag Audio OFC holt Neidhart als neuen Trainer Audio Ex-Waldhof-Coach Christian Neidhart trainiert ab jetzt den OFC. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Als Christian Hock wenige Tage Geschäftsführer von Kickers Offenbach war, gab er im Gespräch mit dem hr-sport die Richtung vor. Zunächst müsse er eine neue Mannschaft und den dazugehörigen Trainer finden: "Und dann - das ist glaube ich das Allerwichtigste - wieder eine positive Stimmung rund um den OFC schüren: dieses "Feeling Bieberer Berg", was die ganzen Jahre da war."

Das fordert Neidhart von Hock

Christian Neidhart heißt der neue Mann, der dieses "Feeling" erzeugen und das verschüttet gegangene Selbstverständnis ausgraben soll. Der Bieberer Berg war in der abgelaufenen Saison der Fußball-Regionalliga keine uneinnehmbare Festung. Von 51 möglichen Punkten holten die Hessen nur 36, dreimal ging der 2012 abgestiegene Traditionsverein als Verlierer vom Feld. Das war viel zu wenig für die Ansprüche - die Hessen wollten nach zehn Jahren Abstinenz in Liga drei zurückkehren.

Nun startet der OFC den elften Versuch. Hock sagte über Neidhart: "Er hat einen klaren Plan. Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen und die Leute, die wir zwischenzeitlich vergrault haben, zurückholen zu den Kickers." Der neue Mann an der Kommandobrücke kennt sich mit Traditionsklubs und Aufstiegen aus. Auch wenn er 2022 zwei Tage vor Saisonende bei Rot-Weiß Essen entlassen wurde, war der 54-Jährige doch maßgeblich am damaligen Aufstieg in die 3. Liga beteiligt.

Vor allem in Meppen erfolgreich

2017 hatte Neidhart bereits den SV Meppen über die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und dem Erfolg in der Relegation gegen Waldhof Mannheim eine Etage höher geführt. Mit den Mannheimern hingegen verpasste der Coach das angestrebte Ziel zweite Liga deutlich, 60 Punkte bedeuteten final nur Rang sieben. Dennoch gibt es an seinen grundsätzlichen Qualitäten keine Zweifel.

Neidhart gilt als Menschenfänger, der sich vor allem in seiner langen Zeit in Meppen (sieben Jahre) als sehr volksnah präsentierte. Taktisch präferiert der gebürtige Braunschweiger ein 4-2-3-1-System, doch auch von einer Formation mit Doppelspitze und Doppel-Sechs schreckt er nicht zurück.

Ziel ist die Rückkehr in den Profi-Fußball

Es ist ein spannender Mix, den Neidhart mit nach Offenbach bringt. Ob ihm das gelingt, was neun anderen Trainern vor ihm nicht gelungen ist?! Der Klub hat jedenfalls einen erfahrenen Mann für die Mission "Rückkehr in den Profi-Fußball" geholt.