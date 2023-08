OFC will ersten Saisonsieg, Hessen-Duell in Steinbach

Nach der Auftakt-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest will Kickers Offenbach am Freitagabend (19 Uhr) am zweiten Spieltag den ersten Sieg in der neuen Saison einfahren. Dazu tritt der OFC beim VfR Aalen an.

Am Samstag (14 Uhr) steht in der Regionalliga zudem das Hessen-Duell zwischen dem TSV Steinbach Haiger und Hessen Kassel an. Beide Teams sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, der TSV konnte in Koblenz gewinnen, der KSV besiegte vor heimischem Publikum die zweite Mannschaft vom FSV Mainz 05.