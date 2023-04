Regionalliga am Samstag

Unterschiedliche Stimmungslagen bei den hessischen Vertretern in der Regionalliga am Samstag: Steinbach Haiger und der FSV feiern, Fulda-Lehnerz unterliegt deutlich. Offenbach fällt auf Platz fünf.

Steinbach Haiger hat einen weiteren Sieg im Aufstiegsrennen feiern können. Gegen die TSG Balingen gewannen die Hessen mit 3:0 (1:0). Donny Bogicevic (8.), Sören Eismann (61.) und Jonas Singer (67.) erzielten die Treffer. Damit bleibt das Team auf Platz zwei. Kickers Offenbach fiel nach dem 1:1 am Freitag beim FC-Astoria Walldorf und den Ergebnissen vom Samstag auf Platz fünf zurück.

Weitere Informationen TSV Steinbach Haiger – TSG Balingen 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Bogicevic (8.), 2:0 Eismann (61.), 3:0 Singer (68.)

Zuschauer: 975 Ende der weiteren Informationen

Fulda-Lehnerz unterliegt deutlich

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz musste sich deutlich der TSG Hoffenheim II geschlagen geben. 0:3 (0:1) hieß es am Ende einer einseitigen Partie, in der die Hoffenheimer schon nach gut einer Stunde deutlich führten.

Weitere Informationen TSG Hoffenheim II – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 3:0 (1:0) Tor: 1:0 Kelati (43.), 2:0 Asllani (60.), 3:0 Noll (62.)

Zuschauer: 203 Ende der weiteren Informationen

Hirst schießt FSV zum Sieg

Der FSV Frankfurt konnte einen Auswärtssieg bei Eintracht Trier feiern. Jake Hirst erzielte das "Tor des Tages" in der 34. Minute zum 1:0 (1:0)-Sieg. Die Frankfurter sicherten sich damit vorerst Rang sechs - punktgleich mit dem OFC. Der KSV Hessen Kassel tritt am Sonntag um 14 Uhr bei Stuttgart II an.