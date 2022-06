Der FSV Frankfurt rüstet sich für die kommende Saison und hat Giorgio Del Vecchio verpflichtet.

Giorgio Del Vecchio wird in der kommenden Saison das Trikot des FSV Frankfurt tragen. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Schott Mainz an den Bornheimer Hang. Der 23-Jährige gewann in der abgelaufenen Saison mit dem TSV Schott Mainz den Landespokal Südwest, absolvierte in Liga und Pokal 37 Spiele, erzielte hierbei insgesamt sechs Tore und bereitete einen Treffer vor.