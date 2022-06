Der FSV Frankfurt hat mit Amid Khan Agha die nächste Verpflichtung für die neue Saison bekanntgegeben.

Amid Khan Agha schließt sich in der kommenden Saison dem FSV Frankfurt an. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der sowohl die deutsche als auch die slowakische Staatsbürgerschaft besitzt, kommt von der U23 der TSG Hoffenheim zurück an den Bornheimer Hang. Der gebürtige Bad Homburger spielte bereits in der Jugend für die Hessen und wechselte 2016 in die Jugendakademie der TSG Hoffenheim. In der vergangenen Saison der Regionalliga Südwest kam Khan Agha auf insgesamt 17 Einsätze und bereitete ein Tor vor.